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Manisa'da 701 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'da 701 şişe kaçak içki ele geçirildi

25.10.2021 07:32
Manisa'da 701 şişe kaçak içki ele geçirildi

MANİSA'nın Ahmetli İlçesinde yol uygulaması sırasında durdurulan araçta yapılan aramada 701 şişe kaçak içki ele geçirildi.

MANİSA'nın Ahmetli İlçesinde yol uygulaması sırasında durdurulan araçta yapılan aramada 701 şişe kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli K.B. (27) gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ahmetli'nin Gökkaya Mahallesi'nde yol uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, K.B. (27) yönetimindeki 64 DE 420 plakalı araç dün saat 19.20 sıralarında durduruldu. Ekipler, durdukları araçta yaptığı kontrolde koliler halinde kaçak içkiler gördü. Aramada, çeşitli türlürde toplam 701 şişe kaçak içki ve 195 adet sigara bandrolü ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli K.B. sorgusu yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


- Manisa
Manisa'da 701 şişe kaçak içki ele geçirildi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manisa'da 701 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da 701 şişe kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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