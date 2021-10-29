Üye Girişi
Manisa'da aranan 7 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Manisa'da aranan 7 hükümlü yakalandı

29.10.2021 14:26
Manisa'da aranan 7 hükümlü yakalandı

MANİSA( AA) -Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

MANİSA( AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

Şehzadeler İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla aranan kişilerin yakalanması için yürüttüğü çalışma kapsamında belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Operasyonda haklarından 5 ile 25 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Şehzadeler, Jandarma, Hisarcık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da aranan 7 hükümlü yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Inter'deki Hakan Çalhanoğlu, Lazio'na transfer oluyor 14:21 Inter'deki Hakan Çalhanoğlu, Lazio'na transfer oluyor Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor 14:20 Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız 14:10 Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız
Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak 13:07 Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak Amatör balıkçının en mutlu günü! Oltasına gelen balıkla havalara uçtu 12:52 Amatör balıkçının en mutlu günü! Oltasına gelen balıkla havalara uçtu İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor 12:15 İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum 12:04 Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı 12:02 Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı

Son Dakika Haberleri
14:22 Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı
14:20 Inter'deki Hakan Çalhanoğlu, Lazio'na transfer oluyor
14:19 Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor
14:19 Anıtkabir ziyaretine Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti
14:16 Asker konvoyunda yürekleri ağza getiren dakikalar yaşandı
14:10 Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız
13:15 TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Zamlar nedeniyle zorlanan esnafa ticari akaryakıt verilmesi elzemdir
13:11 Ünlü isimlerin sosyal medyada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları
13:07 Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak
12:29 Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı
Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı         
14:23
Esed'in kuzeni Ali Mahluf, İsrail bir modelle görüntülendi! Suriyelilerin tepkisi çok sert oldu Esed'in kuzeni Ali Mahluf, İsrail bir modelle görüntülendi! Suriyelilerin tepkisi çok sert oldu         
14:21
Anıtkabir ziyaretine Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretine Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar         
13:22
TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü         
12:53
Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı         
12:30
Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü         
12:08
Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor         
12:03
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Eski Survivor yarışmacısı Duygu Bal, beslediği sokak köpeklerin saldırısına uğradı Eski Survivor yarışmacısı Duygu Bal, beslediği sokak köpeklerin saldırısına uğradı         
11:26
Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular         
09:50
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası         
09:36
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak         
08:49
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu         
20:26
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 14:30:17. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da aranan 7 hükümlü yakalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement