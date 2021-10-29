Manisa'da aranan 7 hükümlü yakalandı - Son Dakika

MANİSA( AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.
Şehzadeler İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla aranan kişilerin yakalanması için yürüttüğü çalışma kapsamında belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Operasyonda haklarından 5 ile 25 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 kişi yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: AA
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