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Manisa'da bir evden 3 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Manisa'da bir evden 3 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

24.10.2021 09:11
Manisa'da bir evden 3 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir evden 3 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli, Kırkağaç ilçesinde yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir evden 3 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli, Kırkağaç ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'ndeki hırsızlık olayına ilişkin jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin K.Ş, olduğunu tespit etti.

Zanlı, Kırkağaç ilçesinde polislerce yakalandıktan sonra jandarma ekiplerine teslim edildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yunusemre, Jandarma, Kırkağaç, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da bir evden 3 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da bir evden 3 bin lira çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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