Son dakika! Bir kişi kara yolunda ölü bulundu - Son Dakika

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Kıyıkkaş'ın trafik kazası sonucu ölmüş olabileceği öne sürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Hasan Kıyakkaş'ın (55), öldüğünü belirledi.

İzmir- Ankara kara yolu Ergenekon Mahallesi kavşağı yakınında yerde hareketsiz yatan birini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi kara yolunda ölü bulundu.

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