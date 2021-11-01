Son dakika! Bir kişi kara yolunda ölü bulundu - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi kara yolunda ölü bulundu.
İzmir- Ankara kara yolu Ergenekon Mahallesi kavşağı yakınında yerde hareketsiz yatan birini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Hasan Kıyakkaş'ın (55), öldüğünü belirledi.
Kıyıkkaş'ın trafik kazası sonucu ölmüş olabileceği öne sürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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