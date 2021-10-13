Manisa'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iş yeri önünden bisikletin çalınma anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Ayni Ali Mahallesi Kenzi Caddesi'nde cep telefonu tamir servisi işleten Mehdi Gözcü, işletmesinin önüne bıraktığı bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra bisikletinin çalındığını anlayan Gözcü, karakola giderek şikayetçi oldu.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Görüntülerde, şapkalı şüphelinin rahat hareketlerle bisikleti alıp, uzaklaşması yer alıyor.
Mehdi Gözcü, şüphelinin kendisini takip ederek, bisikleti çalmış olabileceğini söyledi.
Kaynak: AA
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