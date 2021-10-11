Manisa'da çalınan motosiklet jandarma tarafından bulundu - Son Dakika

Motosiklet sahibine teslim edildi, şüpheli H.A. (44) ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Markette eşini öldürüp kendini yaralayan koca: Boşanmak istediği için yaptım

Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı?

Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti