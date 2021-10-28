Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, M.S'nin (56) kullandığı 45 H 1888 plakalı otomobil Afşar Mahallesinde yol kenarındaki üzüm bağına devrildi.

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