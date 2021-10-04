Manisa'da devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre İ.K'nin (77) kullandığı 35 VEH 48 plakalı traktör, Hatiplar ile Sarısığırlı mahalleleri arasındaki yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü ile eşi Z.K. (70) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Durumu ağır olan İ.K, buradaki müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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