Üye Girişi
Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

22.10.2021 14:34

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Soğuksu Mahallesi Kuvayımilliye Caddesi'nde, S.G'nin kullandığı 45 ZH 158 plakalı motosiklet, D. K (16) idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.

Kazada, elektrikli bisikletin sürücüsü ile yanındaki G.B. (16) yaralandı.

Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Motosiklet sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Motosiklet, Bisiklet, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi 14:40 MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı 14:25 Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi 14:09 Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi
Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı 13:41 Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin 13:33 Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek 12:31 Meteoroloji merakla beklenen haritaları paylaştı! Bugün 2-4 derece artan sıcaklıklar pazar akşamından sonra ciddi şekilde düşecek
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı 12:00 En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu 11:58 Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu

Son Dakika Haberleri
14:39 MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi
14:36 Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası
14:20 Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden El Salvador'da yeni gelişme yaşandı! Volaris hava yolu şirketi Bitcoin'le ödeme alacak
14:08 Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi
14:06 Son dakika! Gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu?
13:59 Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı
13:41 Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
13:41 Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor
13:32 Temsilciler Meclisi üyesi 3 vekilden skandal talep: Türkiye'ye F-16 vermeyin
13:14 Altay Bayındır, taraftarın tepkisini toplamaya başladı! Her gelen top filelerle buluşuyor
Klinik deneylerle ispatlandı! BioNTech aşısının 3. dozu virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağlıyor Klinik deneylerle ispatlandı! BioNTech aşısının 3. dozu virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağlıyor         
14:41
Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası         
14:36
Dünyanın en uzun kapanma süresiydi! Avustralya'nın Melbourne kentinde 263 gün yürürlükte kalan tam kapanma sona erdi Dünyanın en uzun kapanma süresiydi! Avustralya'nın Melbourne kentinde 263 gün yürürlükte kalan tam kapanma sona erdi         
14:24
Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı Gustavo, yaptığı hatalarla sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldı         
13:59
Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor Hiç bir yerde iş bulamamış! Süt banyosundan beraat eden işçi, cezaevinde kaldığı 6 gün için dav açmaya hazırlanıyor         
13:41
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu         
12:19
ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız         
12:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız         
11:36
Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ satılacak mı? Bakan Dönmez iddiaları kesin bir dille yalanladı Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ satılacak mı? Bakan Dönmez iddiaları kesin bir dille yalanladı         
11:28
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Beşiktaş Esports kadın Valorant takımını tanıttı Beşiktaş Esports kadın Valorant takımını tanıttı         
00:31
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 14:55:40. #1.13#
SON DAKİKA: Elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement