Manisa'da farklı suçlardan yakalaması olan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şehzadeler ve Selendi ilçelerinde farklı suçlardan kesinleşmiş cezaları bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında farklı suçlardan 9 yıl 6 ay hapis cezası olan ve firari durumdaki H.A. (48) ile Selendi ilçesinde basit yaralama suçundan aranan F.A. (30) jandarma ekipleri yakalanarak cezaevine gönderildi.

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde Manisa 1.Ağır Ceza Mahkesinin 'Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma' suçundan 5 yıl, Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 'Basit Cinsel Saldırı' suçundan 2 yıl 6 ay, Manisa 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 'Korku, Kaygı Yaratacak Şekilde Silahla Ateş Etme' suçundan 1 yıl ve Manisa 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan 1 yıl olmak üzere toplamda 9 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan H.A. (48) isimli şahıs yakalanarak sevk edildiği Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Manisa'nın Selendi ilçesi, Yeşil Mahallesinde ise GBT sorgusu yapılan F.A. (30) şahsın Selendi İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Basit Yaralama' suçundan arandığı tespit edildi. F.A. sevk edildiği adli makamlarca yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak Salihli T tipi Kapalı ceza infaz kurumuna sevk edildi. - MANİSA