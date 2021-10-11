Manisa'da hafifi ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Soner Tekin ile 4 yaşındaki oğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Enes Uğur Kafadar'ın kullandığı 45 AFT 347 plakalı otomobil ile Soner Tekin idaresindeki 34 NA 5835 plakalı hafif ticari araç, Güzelyurt Mahallesi'nde çarpıştı.

Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 yaşındaki çocuk ile sürücü babası yaralandı.

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