Manisa'da huzur uygulamasında aranan 27 kişi yakalandı - Son Dakika

Manisa'da huzur uygulamasında aranan 27 kişi yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gün içerisinde 3 etap halinde uygulama gerçekleştirdi. Çeşitli suçlardan aranan 27 kişi gözaltına alındı. 6 kişi hakkında da yeni tip koronavirüs karantinasını ihlal ettiği için işlem yapıldı. Denetlemelerde 16 araç trafikten men edildi. 279 araç sürücüsüne 126 bin 500 lira ceza kesildi.

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