Manisa'da kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü Erol E. ile otomobildeki eşi Huriye E, Firdevs Ç. (50), Ayhan Ç. (52) ve Afer Ç. (13) hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erol E'nin (77) kullandığı 20 DL 900 plakalı otomobil, Sarıgöl- Denizli kara yolunun Dindarlı Mahallesi yakınlarında önünde seyreden ve sola dönmek için manevra yapan Davut K. (44) idaresindeki 45 ABM 023 plakalı kamyona çarptı.

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