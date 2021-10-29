Manisa'da kamyonetin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Manisa'nın Selendi ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, A.K. (41) idaresindeki 45 U 4578 plakalı kamyonet, Zıraman mahallesinde yolun karşısına geçmek isteyen D.K'ye (55) çarptı.
Kazada ağır yaralanan D.K, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Selendi Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
D.K'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Sürücü A.K, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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