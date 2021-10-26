Köpek çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli, çanta hırsızlığından yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde köpek eğitim merkezinden köpek çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli, bir kahvehaneden çanta çaldıktan sonra yakalandı.
Şehzadeler ilçesindeki bir kahvehanede T.S'ye ait çantanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Şüphelinin İ.Ş. olduğunu belirleyen ekipler, Atatürk Mahallesi'nde zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelinin, bugün ilçedeki köpek eğitim merkezinden maltese terrier cinsi köpeğin çalınmasıyla ilgili arandığı tespit edildi.
Kaynak: AA
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