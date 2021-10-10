Manisa'da park halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Manisa'da park halindeki otomobil yandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Demirtaş Mahallesi kara yolu kenarında park halinde bulunan 35 DC 5821 plakalı otomobilin yanmaya başladığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede alevleri söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin yaptıkları incelemede sürücünün otomobil içerisinde ya da çevresinde bulunmadığı tespit edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

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