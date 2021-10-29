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Manisa'da park yeri nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'da park yeri nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

29.10.2021 09:58
Manisa'da park yeri nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde araç parkı nedeniyle çıktığı öne sürülen bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde araç parkı nedeniyle çıktığı öne sürülen bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından yaralandı.

Peker Mahallesi'nde H.İ.P'nin henüz kimlikleri belirlenemeyen kişilerle park nedeniyle tartıştığı öne sürüldü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bacağından bıçakla yaralanan H.İ.P, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Manisa'da park yeri nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Manisa'da park yeri nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Manisa'da park yeri nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Tragger, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da park yeri nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da park yeri nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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