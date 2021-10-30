Manisa'da polisten kaçmaya çalışan sürücünün aracında uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Manisa'da polisten kaçmaya çalışan sürücünün aracında uyuşturucu bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, polisten kaçmaya çalışan sürücünün aracında uyuşturucu ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, polisten kaçmaya çalışan sürücünün aracında uyuşturucu ele geçirildi. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki çalışma sonucu 48 GL 756 plakalı otomobilde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekiplerin yaptığı takip sonucu araca ulaşılırken, sürücü polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak bölgeden kaçmaya çalıştı. Killik Mahallesi mevkisinde durdurulan otomobilde 38 gram metamfetamin, 1,49 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ve uyuşturucu içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Otomobildeki Barış K. (26) ve Oktay M. (22) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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