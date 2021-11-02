Manisa'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Sabri Doğan'ın (19) kullandığı 35 RF 429 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı Uncubozköy Mahallesi Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışarak ağır yaralanan sürücü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan Doğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.