Manisa'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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