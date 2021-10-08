Manisa'da trafik polisleri traktör ve motosiklet sürücülerine bilgilendirme broşürü dağıttı - Son Dakika

Manisa'da traktör sürücülerine ve çeşitli işletmelerde kurye hizmeti veren motosiklet sürücülerine güvenli sürüş hakkında bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücüleri bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesinde traktör sürücüleriyle bir araya gelerek, genel trafik kurallarını ve traktörlerde bulunması gereken güvenlik ekipmanlarını hatırlattı.
Ekipler, daha sonra sürücülere, traktörde sürüş güvenlik tedbirleri ve emniyet kemeri kullanımı konusunda broşürler dağıttı.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de şehir merkezinde çeşitli işletmelerde kuryelik yapan 44 motosiklet sürücüsüne güvenli sürüş hakkında eğitim verip, bilgilendirici el broşürü dağıttı.
Sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.
Kaynak: AA
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