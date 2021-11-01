Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ev ve üstlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ev ve üstlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, durumundan şüphelendikleri T.Z. (30), B.E. (38), Y.U. (30) ve A.Ç'nin (30) ev ve üstlerinde arama yaptı. Aramalarda 200 gram metamfetamin, 8 parça halinde 10 gram bonzai, 2 parça halinde 3 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.???????

Son Dakika

Mısırlı sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı'yla ilgili bomba bir dedikodu daha: Guido'ya geri dönmüş

Galatasaray takım alıyor! Fatih Terim'den basın toplantısında Niğdespor sürprizi

Uzun zamandır bekleniyordu! İşte TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler

Bülent Arınç'tan Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam

Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş

Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor

Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi

Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu