Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişinin üzerleri ve evlerinde arama yaptı.

Yapılan aramada 33 adet parça halinde bonzai, 7 gram bonzai, 7 uyuşturucu hap, 1 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan S.B. (33), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.