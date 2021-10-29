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Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla 1 kişi tutuklandı

29.10.2021 20:20
Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişinin üzerleri ve evlerinde arama yaptı.

Yapılan aramada 33 adet parça halinde bonzai, 7 gram bonzai, 7 uyuşturucu hap, 1 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan S.B. (33), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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