Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı.
Manisa Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Sart Mahallesi Işıklar mevkisinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Dedektör köpekle yapılan aramada otomobilin sağ arka yolcu koltuğuna gizlenmiş 110 gram metamfetamin ile kullanma aparatları ele geçirildi.
Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika