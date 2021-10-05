Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri de 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Salihli ilçesinde durdurulan bir araçta da 115 gram metamfetamin bulundu, gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, Yunusemre ilçesindeki polis uygulama noktasında durdurulan bir otomobildeki aramada 52 gram metamfetamin, 30 uyuşturucu nitelikli hap, 15 gram esrar ele geçirildi.

Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir