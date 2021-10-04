MANİSA'DAN DUBAİ VE IRAK'A KARPUZ İHRACATI - Son Dakika

MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı kırsal Adala Mahallesi'nde hasadına başlanan ve 'güz karpuzu' olarak adlandırılan Selex cinsi karpuzlar, Dubai ve Irak'a ihraç ediyor.

Adala Mahallesi'nde üretici Muammer Beyazçiçek, Adala-Yazlabağ mevkiinde bulunan 30 dekar tarlaya çekirdekten Temmuz ayı ortasında Selex cinsi karpuz ekti. Karpuzlar hasat edilmeye başlanırken, yaklaşık 250 ton karpuz, Dubai ve Irak'a ihraç edildi. Temmuz ayının 12'sinde ektiği karpuzların hasadına ekim ayı başında başladığını belirten üretici Muammer Beyazçiçek, Yıllardır karpuz üreticisiyim. Bu mevsimde böyle karpuz yetiştirmek, kolay değildir. Geceleri hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle bu cins karpuzu üretmek oldukça zordur. 'Güz karpuzu' olarak da adlandırılan bu karpuz, iç piyasada fazla tüketilmiyor. Ancak özellikle Dubai ve Irak'tan yoğun bir talep var dedi.

EMEK VE MASRAF İSTER

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise Üreticimizin 30 dekar alanda yetiştirdiği Selex cinsi karpuzlar, Irak ve Dubai'ye ihraç ediliyor. Salihli ovamızda yetiştirilen kiraz, kayısı, erik ve üzüm dışarıya ihraç edilen ürünlerimizdir. Bugünden itibaren de karpuzumuz ihraç ediliyor. Bundan dolayı mutluyuz ve gururluyuz. Çünkü bu zamanda, bu serin havada, bu tür karpuzu yetiştirmek çok zordur. Emek ve masraf ister. Bu zamanda bu ürünü yetiştiren üreticimize çok teşekkür ediyorum. Bizler pandemi, salgın demeden üretmeye, çalışmaya, hem Türk halkını, hem de dünya halkını doyurmaya devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye'deki iç piyasada karpuz tüketiminin çok az olduğunu vurgulayan karpuz alıcısı Güven Yiğit ise Bu karpuzumuzun iç piyasada tüketimi oldukça az. Karpuzlar, Irak ve Dubai'ye gidecek dedi.