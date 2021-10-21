Manisa'nın Dev Adamları, Bursa Deplasmanına hazırlanıyor - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımız, 24 Ekim Pazar günü, saat 14.00'da Türkiye Basketbol Ligi'nin 4'üncü haftasında Bursa'da Finalspor ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde dev adamlarımız, maçın hazırlıklarına Muradiye Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla devam etti. Başantrenörümüz Ceyhun Cabadak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda savunma ve hücum setleri üzerinde duruldu. Üst üste iki iç saha maçından galibiyetle ayrılan yeşil-beyazlı temsilcimizde dev adamlarımızın hırsı antrenmana da yansıdı. Karşılaşmanın Manisa TV'den canlı yayınlanacağı belirtildi.