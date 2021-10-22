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Manisa'nın komşu ili olan İzmir neredeyse, bir Manisa nüfusu kadar Manisa'lıyı barındırıyor sınırlarında - Son Dakika

Manisa'nın komşu ili olan İzmir neredeyse, bir Manisa nüfusu kadar Manisa'lıyı barındırıyor sınırlarında

22.10.2021 15:41
Manisa'nın komşu ili olan İzmir neredeyse, bir Manisa nüfusu kadar Manisa'lıyı barındırıyor sınırlarında

Alaşehir ve çevrelerinde yaşayan gönüllüler ile 2020 Ocak 15 de dernekleşen Alaşehir Kemaliyeliler Derneği kısa sürede çok değerli işler yapmaya devam ediyor.

Bunlardan biri de ülkenin % 90 üzüm ihtiyacını karşılayan Manisanın üzüm cenneti Alaşehir ve yine onun bir zaman Kasabası olan, şimdilerde ise mahallesi Kemaliye köyü üzümleri ile nam salmıştır.

Birlik beraberlik ve dayanışma için bir araya gelerek sivil toplumda gücün bir örneğidir Kemaliyeliler Derneği.Kurulduktan 1,5 ay sonra bir kahvaltıda bir araya gelen dernek üyeleri, övünülecek bir katılımla dernek üyelerine güven kazandılar.Ve tek şanssızlıklar kahvaltıdan 3 gün sonrası global bir salgınla dünyada her şey durdu. Ve beklemeye geçtiler.

Aradan geçen 1,5 yıllık zorlu süreçten sonra, daha geniş bir hemşeri kitlesini kucaklayan Kemaliyeliler Derneği, gücünü hemşerileriyle daha da artırmak için bir başka etkinliğe imza attı.

Sivil toplumda örgütlenmenin önemli bir halkası olan derneklerdeki dayanışmanın kanıtı 16 Ekim Cumartesi akşamı Bayraklı Belediye Havuz Restaurant Tesislerinde "Alaşehirliler Gecesi" ile tüm hemşerilerini kucakladı. Pandemi şartları da düşünülerek davetli listesi kısıtlı tutulan etkinlikte, HES kodu kontrolleri ile salona gelen her davetlinin ateşi ölçülerek salona alındı. Geceye Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, Manisalı sivil toplum kuruluşlarının başkan yönetim ve üyeleri ile kamu ve iş dünyasından bir çok Alaşehirli hemşeri bir araya geldi. Gecede Derya Derin billur sesiyle davetlileri eğlendirirken, bazı şarkılara şiir ve tango eşlik etti. Uzun ve gergin kısıtlama sonrası Alaşehirliler bu gece de bir nebze olsun moral buldular.

Kemaliyeliler Dernek Başkanı Ahmet Kandemir "Tüm dünyayı saran global salgın CoronaVirüs tüm toplumu ürkek ve tedirgin yapmıştı. Ama aşılama ile esnetilen kurallar insanları biraz daha bir arada olmaya sevk etti. Bizlerde kurallara uyarak ve üyelerimiz günlerce hassasiyetle uyararak, hemşerilerimizle bir araya gelmek istedik. Tedbir şartlarımızı günlerce davetlilerimize ilettik. Ve salon girişinde sıkı bir kontrolle misafirlerimizi salona aldık. Bir çok talebi Pandemi şartlarından dolayı geri çevirsek de, kapıya kadar gelen misafirleri mağdur etmedik. Ve tüm hemşerilerimize kucak açtık. Bu katılım bizi sonsuz mutlu etti. Yemekli, müzikli, şiirli, tangolu bu güzel gecede Alaşehir Belediye Başkanımız sayın Ahmet Öküzcüoğluda bizi İzmir'de bizi yalnız bırakmadı. Zaten Bu geceyi Alaşehir belediyemiz destekleri ve katılımları ile gerçekleştirdik. Sayın Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkürü borç biliyoruz. Manisa, Alaşehir ve İzmir gurbet sayılmaz ama başka bir şehirde yaşıyorsan sonuçta doğduğun topraklar dışında olduğun için gurbet sayılır. Bizde derneğimizi hemşerilerimizi hiçbir zaman yalnız olmadıklarını hissettirmemek için ve bir aile gibi dayanışma içinde olmak için bir araya gelmeyi düşündük. Ve Alaşehir ile Kemaliye köyümüz ile sürekli bir bağ sağlamak için etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Çiftçilik, eğitim, kadın, çocuk, sanat ile ilgili bir çok etkinlik projemiz var bunları hayata geçireceğiz. Bu anlamda da Başta Alaşehir Belediyemiz ve İzmir'deki ilçe belediyeleri ile her zaman iletişimde olacağız."

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu programın sonuna kadar salonda hemşerileri ile tamamladı. Geceye bazı milletvekilleri davetli olmasına rağmen programlarından dolayı katılamadı ve davete çiçek ve telgrafları ile nazikçe ve "Kalbimiz Sizlerle" mesajını verdiler.

Geceye Manisa, Alaşehir, bir süre önce bir araya gelerek kurulan 45 Manisa Dernekler Birliği üyeleriSarıgöllüler Derneği, Alaşehirliler Derneği, Kulalılar Derneği, Manisa Köprübaşı Derneği, Demirci Yörükler Derneği, Salihlililer Derneği, SelendililerDerneği Başkanları ve yönetim kurulları ile üyeleri ve bazı balkan dernekleri, federasyonları başkanları ile yöneticileri katıldı.

Son olarak dernek başkanı Kandemir "Bu anlamlı geceyi hazırlarken bizden desteğini esirgemeyen Alaşehir Belediye Başkanımız Sayı Ahmet Öküzcüoğlu'na, salon tahsisi ile bize destek veren Bayraklı Belediye Başkanımız Sayın Serdar Sandal'a çok teşekkür ediyorum.

Bu gecenin mimarları bizleriz.

Alaşehirliler ve Tüm hemşerilerimizdir.

Bir başka etkinliğimizde buluşmak ve insana dokunan, kayda değer etkinlikler yapmak üzere diyoruz" dedi.

Manisa'nın komşu ili olan İzmir neredeyse, bir Manisa nüfusu kadar Manisa'lıyı barındırıyor sınırlarında

Alaşehir, Bayraklı, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Manisa'nın komşu ili olan İzmir neredeyse, bir Manisa nüfusu kadar Manisa'lıyı barındırıyor sınırlarında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'nın komşu ili olan İzmir neredeyse, bir Manisa nüfusu kadar Manisa'lıyı barındırıyor sınırlarında - Son Dakika
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