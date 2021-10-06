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Manisa'nın yabani alıcı sirke ve marmelada dönüşüyor - Son Dakika

Manisa'nın yabani alıcı sirke ve marmelada dönüşüyor

06.10.2021 11:01
Manisa'nın yabani alıcı sirke ve marmelada dönüşüyor, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen alıç, bölge insanının elinde sirke ve marmelat olarak sofralarda yer buluyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen alıç, bölge insanının elinde sirke ve marmelat olarak sofralarda yer buluyor.

Demirci'nin bin 300 metre yükseklikteki yaylalarında yabani olarak yetişen alıç, sonbaharın gelmesiyle köylüler tarafından toplanıyor. Ağacının dikenli olması nedeniyle sırıklarla çırpılarak hasat edilen alıçtan daha çok sirke ve marmelat yapılıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla kırlara çıkarak yabani ağaçlardan alıç toplayan vatandaşlar, çuvallara doldurdukları ürünleri evine götürüyor. Burada doğal yöntemlerle fıçılarda 2 ay bekletilen alıç, gerekli işlemlerden geçirildikten sonra sirke haline getiriliyor. Ardından şişelere doldurulan alıç sirkesi başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerdeki müşterilere gönderiliyor.

Bardakçı Mahallesi sakinlerinden Musa Dede, AA muhabirine, 7 yıldır Demirci yaylalarından alıç topladığını belirtti.

Alıç toplama işi zor ve zahmetli bir iş olsa da evlerine ek gelir sağladıklarını dile getiren Dede, "Hasat öncesi yaylaları gezerek keşif yapıyoruz. Yabani ağaçları belirledikten sonra ailemle toplamaya gidiyoruz. Sirkesinden çok talep alıyoruz. İstanbul, Bursa, Ankara ve Tekirdağ başta olmak üzere birçok ile gönderiyoruz. Alıç sirkesinin kalp-damar hastalıklarına, şeker hastalıklarına ve gribe iyi geldiğini söylüyorlar." dedi.

Bazı müşterilerine toptan, bazılarına ise perakende satış yaptığını aktaran Dede, alıçtan marmelat da yaptığını anlattı.

Marmeladı 20, sirkesinin litresini ise 15 liradan satışa sunduğunu vurgulayan Dede, "Bunun yanı sıra birçok şifalı bitkinin pekmez ve reçelini satıyoruz. Kantaron yağı, çam reçeli, andız pekmezi, hünnap marmeladı ve kozalak pekmezi gibi 20'ye yakın şifalı bitkiyi müşterilerimizle buluşturuyoruz." diye konuştu.

Nazmiye Dede ise daha çok eşinin ve çocuklarının topladığı bitkileri mamul yapma sürecinde görev aldığını vurguladı.

Dağlardan topladıkları alıçları önce suda temizlediklerini anlatan Dede, "Cam kavanoz içerisine koyuyoruz. Kavanozun yarısına kadar alıçla doldurduktan sonra su ile dolduruyoruz. Elma da konulabilir lezzet ve fermente bakımında daha hızlı oluyor. Sirke anası ekledikten sonra her gün bir hafta boyunca karıştırıyoruz. 2 ay boyunca bu şekilde sürdükten sonra alıç sirkesi hazır hale geliyor. Olduktan sonra şişeliyoruz, asit düzeyi normale gelmesi için, kapaklarını açık bırakıyoruz." diye konuştu.

Nazmiye Dede, alıcın yanı sıra, papatya, ıhlamur, kuşburnu ve dağ kekiği gibi birçok bitkinin ve meyvenin de pekmezini reçelini yaptıklarını sözlerine ekledi.

Demirci Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de alıcın köylü için önemli bir geçim kaynağı olduğuna dikkati çekerek, "Demirci'de 20'ye yakın mahallemizdeki çiftçi ve üretici alıç bitkisinden gelir elde ediyor. Gerek sirkesi gerekse marmelat üretimi ile önemli bir ürün. Biz de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ormanlık alanlarda bu bitkinin daha da yaygınlaşması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Demirci, Manisa, Ankara, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'nın yabani alıcı sirke ve marmelada dönüşüyor - Son Dakika


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