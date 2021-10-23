Ormanlarda hazan mevsimi - Son Dakika

Oğlunun suçunu öğrenen anne, soluğu adliye önünde aldı! Hakimden sonra bir ceza da o kesti

Demirci Belediyesi de bölgedeki görsel şölenin tanıtımını yapmak amacıyla "Demirci'de Sonbahar" temalı fotoğraf yarışması düzenledi.

Havaların soğumaya başlamasıyla ilçenin yüksek kesimleri olan Hışır, Gürgen ve Başalan mevkilerindeki bitki örtüsü, sarı, kırmızı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarıyla kaplandı.

Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı