Manisa'yı Yeniden Tanıdılar - Son Dakika

Merkezi İzmir'de bulunan, Manisa ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Manisa'nın tarihi ve kültürel merkezlerini gezerek Manisa'yı yeniden tanıdı. Dernek üyelerinin gezisine Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de eşlik etti. Yaşanılan Pandemi süreci öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden ve gezi için planlama yapan dernek üyeleri aşılanma ile birlikte Pandemi sürecinin kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte Manisa'yı gezme imkanı buldu. İlk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Çanakkale Şehitliği Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu'nda gezintiye başladı. Burada Çanakkale Savaşı'na yönelik bilgi alan dernek üyeleri, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan askeri malzemeleri de inceleme fırsatı buldu. Dernek üyeleri daha sonra 170 dönüm arazi üzerine kurulu olan Atatürk Kent Parkı'na geçerek burada incelemelerde bulundu. Atatürk Kent Parkı'ndan ayrılan dernek üyeleri daha sonra Yunusemre Belediyesi Kültür Parkı'na geçerek buradaki İrfan Meclisi Salonu ve Osmanlı Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Burada öğle yemeği yiyen dernek üyelerine, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü ve Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Şule Uygur eşlik etti. Dernek Başkanı Akarsu, burada yaptığı açıklamasında derneğin faaliyet amacı ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verirken, derneğe daha çok üye kazandırarak İzmir'de yaşayan Manisalılara, Manisa'yı tanıtmaya hedeflediklerini kaydetti. Yapılan sohbet sonrasında Başkan Çerçi ve Grup Başkanvekili Güzgülü dernek üyelerini uğurladı. Geziye devam eden dernek üyeleri Şehzadeler Belediyesi'ne ait olan Şehzadeler Park içinde yer alan Minia Şehzadeler ve Dioramik Mesir Müzesi'nde incelemelerde bulundu.Daha sonra sırasıyla Kurşunlu Han ve Sultan Parkı içinde yer alan Tıp Tarihi Müzesi'ni gezerek bilgi alan dernek üyeleri daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Teşekkür Plaketi Takdim Ettiler

Manisa ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akarsu ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra vermiş olduğu destekler için teşekkür etmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nü makamında ziyaret ederek teşekkür plaketi verdi.