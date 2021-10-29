Manyaslı gençler doğada Cumhuriyet Yürüyüşü yaptı - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki gençler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında doğa da Cumhuriyet Yürüyüşü yaptı.

Manyas Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinden oluşan 65 kişilik bir grup 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Egen ve Gençlik Lideri Fatih Özel'in öncülüğünde Manyas'ın kırsal Cumhuriyet Mahallesi'nden başlayan yürüyüş yaklaşık 10 kilometre sürdü.

Boğazpınar Mahallesi'ne kadar yürüyen gençlere eşlik eden, Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Egen, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğa yürüyüşünü gençlerle sık sık yapacaklarını dile getirdi.