Mardin Büyükşehir Belediyesi Dargeçit'e mesire alanı kazandıracak - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Dargeçit'e mesire alanı kazandıracak

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Dargeçit ilçesine mesire alanı kazandırıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Dargeçit ilçesine mesire alanı kazandırıyor. Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların huzurlu bir ortamda dinlenmesi amacıyla kent genelinde yeşil alanların artırılması için başlattığı çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda belediye Dargeçit ilçesinde Ilısu Barajının yakınındaki 70 bin metrekare alanı mesire alanı yapacak. Yakın bir zamanda ihalesinin yapılmasının ardından mesire alanı için çalışmalar başlayacak. Alanda, sosyal tesis binası, piknik alanı (piknik üniteleri, barbekü alanı), basketbol sahası, futbol sahası, voleybol sahası, otopark, 450 metrekare çocuk oyun alanı, 400 metrekare fitnes alanı, yürüyüş yolları, oturma alanları, kontrollü giriş kapısı, lavabo ve mescit bulunacak.

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