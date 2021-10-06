Mardin'de 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Adreste uyuşturucu arama köpekleri ile yapılan aramada, toprağa gömülü poşetlerde 12 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Safa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

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