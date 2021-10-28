Mardin'de, 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde, hakkında 7 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda ekipler, 12 farklı suçtan suç kaydı olan, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan ve Diyarbakır Cezaevinden iki ay önce firar eden E.Ö'yü yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.Ö, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.