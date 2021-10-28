Mardin'de freni boşalan tır yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika

Mardin'de freni boşalan tır yan yattı: 1 yaralı

MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde freni boşalan mısır yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Derik ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı istikametinden gelen Ali Kubat idaresindeki 31 LP 647 plakalı tır, frenin boşalması nedeni ile kontrolden çıktı. Mısır yüklü tır, ilçe itfaiye amirliği önünde yan yatarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır şoförü Ali Kubat, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayın ardından çevreye savrulan mısırlar, vatandaşlar tarafından toplandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.