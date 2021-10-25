Mardin'de "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu" toplantısı yapıldı - Son Dakika

Mardin'de, "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu" 2021 yılı 4. toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında yapıldı.

Valilik Dara toplantı salonunda, gerçekleştirilen, istihdam sağlamaya yönelik faaliyetlerin görüşüldüğü ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıya, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Akın, kurul üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Yapılan çalışmalar ve faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantının açılış konuşması yapan Vali Demirtaş, ilde istihdamı arttırmaya yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Dmirtaş, "Özellikle Organize Sanayi bölgelerimizin sayısının artması ve bu alanlarda açılan fabrikalarda istihdam edilen vatandaşlarımızın sayısının fazla olması bizleri fazlasıyla sevindiriyor. Vatandaşlarımızın kendi alanlarında iş bulabilmeleri, evlerine ekmek götürebilmeleri bizim birinci önceliğimiz. Bu yönde çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek." dedi.

Toplantı kurul üyelerinin görüşleri ile sona erdi.