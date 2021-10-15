Mardin'de meme kanserine dikkat çekmek için yürüyüş yapıldı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğünce, meme kanserine dikkat çekmek için kadınların katılımıyla tarihi Birinci Cadde'de farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Daire Başkanlığınca, 15 Ekim Dünya Meme Sağlık Günü dolayısıyla meme kanserine dikkat çekmek için farkındalık yürüyüşü programı düzenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkan Vekili Hacire Öncü, programda yaptığı konuşmada, kanser olmaktan ziyade geç kalmaktan korkmak gerektiğini söyledi.

Öncü, "Dünya Sağlık Örgütü her yıl ekim ayını meme kanseri ile mücadele ayı olarak anmakta. Bizler de bu amaç için kadınlarla bir araya geldik. Meydanbaşına kadar bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Daha sonra pembe balonları uçurarak bugün anısına güzel bir imza atacağımızı düşünüyorum. Emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Daire Başkanı Mehtap Bingül de meme kanserinin Türkiye'de çok görülen bir kanser türü olduğunu belirtti.

Erken teşhisin önemini vurgulamak için bir araya geldiklerini kaydeden Bingül, "Kanser ne kadar erken teşhis edilirse hayat o kadar kaliteli ve yaşanılabilir olacak." dedi.

Katılımın yoğun olduğu yürüyüş Meydanbaşında bulunan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı önünde sona erdi.