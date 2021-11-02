Saat Kulesi Turuncuya Boyandı - Son Dakika

Saat Kulesi Turuncuya Boyandı Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla saat kulesini turuncu rengi ile aydınlattı. Mardin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal projelerle özellikle dezavantajlı vatandaşların yanında olmaya devam ederek onları yalnız bırakmıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla, çocukların fiziki ve sosyal hayatlarında yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek, lösemi ile mücadele eden çocuklara destek olmak amacıyla Mardin- Kızıltepe Battı Çıktı Kavşağında bulunan saat kulesini turuncu rengi ile aydınlattı. 1 Kasım Pazartesi akşamından 8 Kasım Pazartesi akşamına kadar saat kulesinin ışıkları löseminin rengi olan turuncu rengi ile aydınlatılacak. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yaşaması, yetişmesi ve kendilerini bu zorlu savaşta yalnız hissetmemelerini çok önemsiyor ve lösemi ile mücadele eden tüm çocuklarımızın yanındayız.