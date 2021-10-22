Mardin'de şehit ve gazi ailelerine yönelik Ankara ve Çanakkale gezisi - Son Dakika

Mardin Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Vatan Savunmasından Şanlı Tarihe Yolculuk projesi kapsamında Ankara ve Çanakkale'ye yönelik gezi düzenledi.

Dernek tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne sunulan, proje kapsamında 40 kişilik ekip Mardin'den yola çıktı.

Mardin Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Kandemir, düzenlenen gezinin amacının Çanakkale ruhunu hissettirmek olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlığının destekleriyle bu etkinliği düzenlediklerini belirten Kandemir, şöyle konuştu:

"Çanakkaleliden Edirneliden tut Şırnaklısından Mardinlisine kadar dedelerimizin orada Türk, Kürt, Çerkez, Arap ayırımı yapmadan nasıl savaş verip şehit olmuşsa biz de o Çanakkale ruhunu bugün hissettirmeye çalışacağız. Ankara'da meclisimizi, Anıtkabir'i ziyaret edeceğiz. Daha sonra Çanakkale'de başta şehitlik olmak üzere Çanakkale şehrimizi gezeceğiz. İnşallah güzel bir gezi olur."