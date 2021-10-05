Mardin'de terör örgütü PKK'nın katlettiği 26 kişi anıldı - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde, 28 yıl önce PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu hayatını kaybeden 8'i çocuk 26 kişi için anma töreni düzenlendi.

Kayalıpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta gerçekleştirilen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Daha sonra İlçe Müftülüğünde görevli imamlar tarafından dualar okundu.

Kaymakam Ahmet Solmaz, mezarlık çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 Ekim 1993 tarihinde aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 26 vatandaşın katledildiği elim saldırının terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Şehitler için dua okuyarak onları yad etmek istediklerini dile getiren Solmaz, "Terör maalesef hiç kimseye acımamış, çocuğundan büyüğüne herkese zulüm etmiş. Çok şükür şu anda askerimizin, polisimizin, korucumuzun iş birliği içinde yürüttüğü mücadele ile tekrar huzurlu bir ortam sağlandı. Bu acıların tekrar yaşanmaması için dua ediyoruz." dedi.

"Bu ülke, bu topraklar hepimizin. Huzurlu ve sağlıklı bir şekilde güven içinde yaşayacağımıza inanıyoruz. Çok şükür bu ortam bugünlerde sağlandı." diyen Solmaz, katliamda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diledi.

Mahalle sakinlerinden İzzettin Ağırman da saldırıda amcalarını ve yengelerini kaybettiğini anlatarak, terör saldırısı ve sonrasında yaşadıkları acıları paylaştı.

Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, Midyat Garnizon Komutanı Albay Nuri Işık, Jandarma Komando Tabur Komutanı Albay Taner Ercivan, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, İlçe Müftüsü Mehmet Tahir Pekim ile vatandaşlar katıldı.