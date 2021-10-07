Mardin'de traktör sürücüleri denetlendi - Son Dakika

Mardin'de traktör sürücüleri denetlendi

Mardin'de jandarma ekipleri traktör sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Mardin'de jandarma ekipleri traktör sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığınca kentte trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde, traktörlerde rops demiri ve kabin kullanımı ile römorklara reflektör takılması konusunda sürücülere bilgilendirme yapıldı. Sürücülerle traktör römorklarına reflektör takan ekipler, kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü de dağıttı. Denetimlerde, eksiklikleri tespit edilen traktör sürücülerine toplam 4 bin 998 lira trafik idari ceza uygulandı. ???????

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