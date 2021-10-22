Üye Girişi
MARDİN'DE TÜRK SANAT MÜZİĞİ FESTİVALİ COŞKUSU - Son Dakika

MARDİN'DE TÜRK SANAT MÜZİĞİ FESTİVALİ COŞKUSU

22.10.2021 09:25

MARDİN'de 3'üncü Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivali başladı.

MARDİN'de 3'üncü Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivali başladı. Festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 3'üncü Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivali dün gece Kamor Millet Bahçesi'nde başladı. Almanya ve Kıbrıs'tan da koroların katılım sağladığı festivalde toplamda 11 koroyla 350 sanatçı yer aldı. Halka açık Anfi Tiyatro'da gerçekleştirilen festivale Mardinliler de büyük ilgi gösterdi.

'MASALSI ŞEHİRDE TÜRK SANAT MÜZİĞİ ŞÖLENİ'

Türk Sanat Müziği Amatör Korolar Festivali Koordinatörü Hicran Temur, Mardinlilerin festivale büyük bir ilgi duyduğunu ve bunun da mutluluk verici olduğunu söyledi. Mardin'de bulunmaktan son derece memnun olduklarını dile getiren Temur, Festivalimizin ilkini Samsun'da, İkincisini Batum'da gerçekleştirmiştik. Üçüncüsünü de medeniyetler şehri, bu masalsı şehirde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sene buraya 11 tane koroyu misafir ettik. Korolarımız Hamburg ve Kıbrıs gibi yurt dışından gelen korolarımızın yanında İstanbul, Bursa ve Ankara'dan çeşitli korolarımız geliyor. Toplam 350 katılımcıyla gerçekleştiriyoruz. Mardin'de her anlamda inanılma ilgi gördü festival, gerek valilik, gerek belediye ve gerek halkımız tarafından çok güzel karşılandı ve katılım da çok güzel. Bu bizi memnun etti. Türk müziğinin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz festivalin. Çünkü burada halka açık herksin icraları dinleye bildiği bir ortam yaratmış olduk. Bu akşam Mardin'in çok başka güzel olduğunu düşünüyorum. Yani Türk müziğinin bu atmosferinin bu şehre çok yakıştığını gördük. Buna şahit olduk, kendi adıma inanılmaz mutluyum dedi.

Gece saat 20.30'da başlayan festivalde 6 koro sahne aldı. Mardinliler gece geç saatlere kadar Türk Sanat Müziği Korolarını keyifle dinledi.

Türk Sanat Müziği, Kıbrıs, Mardin, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARDİN'DE TÜRK SANAT MÜZİĞİ FESTİVALİ COŞKUSU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı 09:21 Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı 08:59 İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu 08:42 Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu
Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı 07:59 Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı 07:42 "Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı akrabasını öldürdü 23:30 Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştığı akrabasını öldürdü
Jose Mourinho bu maçı hayatı boyunca unutamayacak! Roma, Norveç'te tarihi fark yedi 22:11 Jose Mourinho bu maçı hayatı boyunca unutamayacak! Roma, Norveç'te tarihi fark yedi Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti 18:56 Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti

Son Dakika Haberleri
09:20 Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı
08:59 İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı
08:41 Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu
08:17 Eşinden yeni ayrılan adam, kafasından vurulmuş halde bulundu
08:07 Oyuncu İnan Ulaş Torun, bir kız arkadaşıyla samimi şekilde görüntülendi
07:58 Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı
07:45 Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu
07:38 Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti
07:37 15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu
07:35 Hastaneye kaldırılan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth taburcu edildi
Mesut Özil taraftarı da karşısına aldı! Milyonlar seyrederken hocasına etmediği küfür kalmadı Mesut Özil taraftarı da karşısına aldı! Milyonlar seyrederken hocasına etmediği küfür kalmadı         
09:22
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hastalık sebebiyle 165 çocuk yaşamını yitirdi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hastalık sebebiyle 165 çocuk yaşamını yitirdi         
09:11
Aşı olmayan hamile kadın, önce bebeğini sonra yaşamını yitirdi Aşı olmayan hamile kadın, önce bebeğini sonra yaşamını yitirdi         
08:54
Oyuncu İnan Ulaş Torun, bir kız arkadaşıyla samimi şekilde görüntülendi Oyuncu İnan Ulaş Torun, bir kız arkadaşıyla samimi şekilde görüntülendi         
08:08
Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu         
07:46
15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu 15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu         
07:38
Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı         
23:03
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
21:42
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Doların ateşi nasıl düşer? Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar         
18:43
Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor         
17:58
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 09:32:22. #1.11#
SON DAKİKA: MARDİN'DE TÜRK SANAT MÜZİĞİ FESTİVALİ COŞKUSU - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement