MARDİN'DE TÜRK SANAT MÜZİĞİ FESTİVALİ COŞKUSU - Son Dakika

MARDİN'de 3'üncü Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivali başladı. Festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 3'üncü Uluslararası Türk Sanat Müziği Korolar Festivali dün gece Kamor Millet Bahçesi'nde başladı. Almanya ve Kıbrıs'tan da koroların katılım sağladığı festivalde toplamda 11 koroyla 350 sanatçı yer aldı. Halka açık Anfi Tiyatro'da gerçekleştirilen festivale Mardinliler de büyük ilgi gösterdi.

'MASALSI ŞEHİRDE TÜRK SANAT MÜZİĞİ ŞÖLENİ'

Türk Sanat Müziği Amatör Korolar Festivali Koordinatörü Hicran Temur, Mardinlilerin festivale büyük bir ilgi duyduğunu ve bunun da mutluluk verici olduğunu söyledi. Mardin'de bulunmaktan son derece memnun olduklarını dile getiren Temur, Festivalimizin ilkini Samsun'da, İkincisini Batum'da gerçekleştirmiştik. Üçüncüsünü de medeniyetler şehri, bu masalsı şehirde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sene buraya 11 tane koroyu misafir ettik. Korolarımız Hamburg ve Kıbrıs gibi yurt dışından gelen korolarımızın yanında İstanbul, Bursa ve Ankara'dan çeşitli korolarımız geliyor. Toplam 350 katılımcıyla gerçekleştiriyoruz. Mardin'de her anlamda inanılma ilgi gördü festival, gerek valilik, gerek belediye ve gerek halkımız tarafından çok güzel karşılandı ve katılım da çok güzel. Bu bizi memnun etti. Türk müziğinin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz festivalin. Çünkü burada halka açık herksin icraları dinleye bildiği bir ortam yaratmış olduk. Bu akşam Mardin'in çok başka güzel olduğunu düşünüyorum. Yani Türk müziğinin bu atmosferinin bu şehre çok yakıştığını gördük. Buna şahit olduk, kendi adıma inanılmaz mutluyum dedi.

Gece saat 20.30'da başlayan festivalde 6 koro sahne aldı. Mardinliler gece geç saatlere kadar Türk Sanat Müziği Korolarını keyifle dinledi.