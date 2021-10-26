Mardin'de "Uluslararası 1. Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu" düzenlenecek - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 31 Ekim'de, "Uluslararası 1. Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu" yapılacak.

Kızıltepe Kaymakamlığı ve belediye iş birliğiyle düzenlenen koşunun organizatörlerinden Ahmet Turan, AA muhabirine, bu yıl ilk kez düzenlenen koşunun 21 kilometre ve 5 kilometrelik parkurdan oluşacağını söyledi.

Turan, koşuya katılan sporculara çip takılacağını, derecelerinin çip sistemine göre değerlendirileceğini ifade ederek, yurt içi ve yurt dışından koşuya katılacak sporcuların en iyi dereceyi elde etmek için ter dökeceğini belirtti.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara para ödülü ile kupa ve madalya verileceğini dile getiren Turan, ayrıca yarışmaya katılan her sporcuya anı madalyası, tişört ve çanta hediye edileceğini ifade etti.

Turan, koşu için şu ana kadar 20'si milli sporcu, 326 kişinin başvurduğunu aktararak, tüm sporseverleri başvuru yapmaya davet etti.

Koşuya yurt dışından da katılım olacağını anlatarak, " Ürdün, Azerbaycan, Etiyopya, Kenya'dan katılan sporcularımız var. Yarışmamızın tanıtılması için güzel olacağını düşünüyorum. Amacımız bu organizasyonu büyütmek, Mardin, Kızıltepe ve ülkemizin tanıtımını yapmaktır." dedi.

Koşuya hazırlanan Serhat Damar, hedefinin koşuyu derece ile tamamlamak olduğunu belirterek, bu organizasyon için Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'a teşekkür etti.