Kızıltepe Ovası'nda zeytin hasadı başladı - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde üretilen halhalı zeytinde hasat başladı.

Kırsal Doğanlı ve Yüksektepe mahallelerinde yaklaşık 12 yıl önce kurulan zeytin bahçelerinde hasat heyecanı yaşanıyor.

İki mahallede üreticiler ve tarım işçileri, 10 bin ağacın bulunduğu bahçelerde üretilen zeytinleri özenle topluyor.

Siparişleri yaklaşık bir yıl önceden alan üreticiler ürünlerini ülkenin dört bira yanına gönderiyor.

150 bin ton verim bekleniyor

Yüksektepe Mahallesindeki üreticilerden Taha Uçkan, AA muhabirine, komşu iki kırsal mahallede 10 bine yakın zeytin ağacının bulunduğunu söyledi.

Derik ilçesinden 12 yıl önce aldıkları sertifikalı ağaçlarda üretim yaptıklarını ifade eden Uçkan, birkaç yıldır da verim almaya başladıklarını aktardı.

Uçkan, "150 bin tona yakın verim var. Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Ankara ve İstanbul'a gönderiyoruz. Zeytinimiz hem kaliteli hem de lezzetli. Ortalama 100 işçi çalışıyor. Köylülere de gelir sağlıyoruz." dedi.

Bahçelerde zeytin toplayan Ayşe Malgir, köylerine yakın bir yerde ekmeklerini kazanmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Malgir, "Çocuklarımıza bakmak için uzaklara gitmeye gerek yok. Yakınımızdaki tarlada çalışıyoruz. Allah razı olsun. Zeytinin yemesi çok güzel ama toplanması zor." diye konuştu.

Kübra Güleç de sabah erkenden zeytin toplamaya başladıklarını anlatarak, zeytinin çok lezzetli olduğunu ifade etti.