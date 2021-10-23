Üye Girişi
Mardin itfaiyesinden gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı - Son Dakika

Mardin itfaiyesinden gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı

23.10.2021 13:00
Mardin itfaiyesinden gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Dicle Elektrik Dağıtım Müdürlüğü binasında deprem, yangın ve yangına müdahale tatbikatı gerçekleştirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Dicle Elektrik Dağıtım Müdürlüğü binasında deprem, yangın ve yangına müdahale tatbikatı gerçekleştirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kent genelindeki çalışanların iş yerinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı daha pratik müdahale edebilmeleri ve korkularını, panik anlarını olumlu yönde katkı sağlamaları amacıyla tatbikat çalışmalarına devam ediyor. İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, senaryo gereği, meydana gelen deprem nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım Müdürlüğünde, yemekhanede çıkan yangın ve katta mahsur kalan personelin kurtarılması için operasyon icra etti.

Yemekhanede yangın ve dumandan etkilenen personel sedye yardımı ile yangın bölgesinden kurtarıldıktan sonra 112 acil sağlık ekibine teslim edildi. Deprem nedeniyle binada mahsur kalan çalışan ise merdiven yardımıyla çalıştığı yerden kurtarılarak 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Tatbikatın ardından Dicle Elektrik Dağıtım Müdürlüğü bahçesinde personellere yangın söndürme eğitimi verildi. Teorik eğitimin ardından yangın anında yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanıldığı ve müdahale şekli pratik olarak anlatıldı. - MARDİN

Mardin itfaiyesinden gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı
Mardin itfaiyesinden gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı
Mardin itfaiyesinden gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı
Mardin itfaiyesinden gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin itfaiyesinden gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kümes sahibinin tavuklarını öldüren tilkiye yaptığı örnek oldu 12:33 Kümes sahibinin tavuklarını öldüren tilkiye yaptığı örnek oldu Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı 12:31 Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor 12:10 Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor
Kapora dolandırıcılarına dikkat! Emniyet 7 ilde düğmeye bastı, 500 bin liralık vurgun yapan 15 kişi tutuklandı 11:19 Kapora dolandırıcılarına dikkat! Emniyet 7 ilde düğmeye bastı, 500 bin liralık vurgun yapan 15 kişi tutuklandı Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek 11:02 Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak 10:56 Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 10:52 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi 10:17 Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi

Son Dakika Haberleri
12:31 Yetiştirmesi 6 ay süren "Gerze Hacıkadı" adlı tavuk türü tanesi 3 bin 500 liradan alıcı buluyor
12:30 Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı
12:29 AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi
12:11 Zincirleme trafik kazasında arabaları unutup birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz
12:10 Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor
11:59 1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı
11:58 Gelen linki tıkladı, hesabından 150 bin TL dolandırıcılık yapıldı
11:45 Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı
11:42 CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki gösterdi: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek
11:29 Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı
"Geleceğin yıldızı" deniliyordu! Sosisli yeme yarışmasında boğularak öldü         
12:50
Yetiştirmesi 6 ay süren Yetiştirmesi 6 ay süren "Gerze Hacıkadı" adlı tavuk türü tanesi 3 bin 500 liradan alıcı buluyor         
12:32
AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi         
12:30
Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı         
11:45
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı         
10:54
Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta         
10:19
Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu         
10:01
Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi         
08:40
Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek         
01:00
Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti         
00:18
Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu         
23:59
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 13:05:12. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin itfaiyesinden gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement