Mardin Valisi Demirtaş Hayvan Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü Hayvan Hastanesini ziyaret etti.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Alan, HAYTAP yetkilileri ve hastane personeli ile hastanede incelemelerde bulunan Demirtaş, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla can dostlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Aynı zamanda burayı ziyaret eden çeşitli okullardan öğrenciler ve hayvanseverlerle de bir araya gelme fırsatı bulduklarını dile getiren Demirtaş, "Burada bulunan tüm insanların ortak bir amacı var. Öğrencilerimize bu küçük yaşta hayvan sevgisini aşılama gayreti içerisindeyiz. Minik dostlarımıza hep sevgiyle yaklaşıyoruz. Onların yaşam alanlarına müdahale etmemek ve yaşam koşullarını her geçen gün daha çok iyileştirmek üzere ekip arkadaşlarımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.