Mardin Valisi Demirtaş, muhtar ve okul müdürleriyle buluştu - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Midyat ilçesinde muhtar ve okul müdürleriyle bir araya geldi.

Demirtaş, Milli İrade Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve tamamlanan projelerin yanı sıra 2022 yılında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaların yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İş birliğiyle Mardin genelinin eğitimde de hak ettiği yere geleceğini belirten Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bir okul müdürünün üzerinde önemle durması gereken konu, öğrencilerin zararlı alışkanlıklara karşı korunması ve kollanmasıdır. Birinci amacımız, öğrencilerimizin uyuşturucu maddeyle hiçbir şekilde tanışmamasıdır. İkincisi, uyuşturucu maddenin okulunuzun çevresine ulaşmamasıdır. Bunun için güvenlik kuvvetleriyle, sıkı bir iletişim halinde olmalısınız. Öğrencilerimizin, uyuşturucu maddelerden uzak kalmasını sağlamak için, rehber öğretmenlerimizden etkin olarak istifade etmelisiniz. Mesele çocuklarımız ise küçük şeyler dahi önemsenmelidir."

Toplantıya, Kaymakam Ahmet Solmaz, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, MARSU Genel Müdürü Mehmet Songur, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, MARSU Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Servet Saygın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da katıldı.