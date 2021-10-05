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"Mariza" 30 Ekim'de Zorlu PSM'da konser verecek - Son Dakika

"Mariza" 30 Ekim'de Zorlu PSM'da konser verecek

05.10.2021 11:36

BBC'nin "Avrupa'nın En İyi Sanatçısı" ödülünü üst üste 3 kez ülkesi Portekiz'e kazandıran ve Grammy Ödülleri'ne aday gösterilen ilk Portekizli sanatçı Mariza, 30 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak.

BBC'nin "Avrupa'nın En İyi Sanatçısı" ödülünü üst üste 3 kez ülkesi Portekiz'e kazandıran ve Grammy Ödülleri'ne aday gösterilen ilk Portekizli sanatçı Mariza, 30 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak.

Portekiz geleneği Fado şarkılarını dünyaya ulaştıran ve tüm dünyada 1 milyondan fazla albüm satışıyla Fado'nun 1 numaralı temsilcisi olmayı sürdüren Mariza, 30 Ekim'de Zorlu PSM'de sahne alacak.

Portekiz devleti tarafından Portekiz kültürünü yurt dışında en iyi temsil eden sanatçı unvanı verilen Mariza, 1999 yılında efsanevi Fado şarkıcısı Amalia Rodrigues'in adını taşıyan Vakıf tarafından "Fado'nun Sesi" unvanını aldı.

Konserin biletleri "passo.com.tr" adresinden satılıyor.

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Grammy Ödülleri, Portekiz, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Mariza' 30 Ekim'de Zorlu PSM'da konser verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Mariza" 30 Ekim'de Zorlu PSM'da konser verecek - Son Dakika
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