"Mariza" 30 Ekim'de Zorlu PSM'da konser verecek - Son Dakika

BBC'nin "Avrupa'nın En İyi Sanatçısı" ödülünü üst üste 3 kez ülkesi Portekiz'e kazandıran ve Grammy Ödülleri'ne aday gösterilen ilk Portekizli sanatçı Mariza, 30 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak.

Portekiz geleneği Fado şarkılarını dünyaya ulaştıran ve tüm dünyada 1 milyondan fazla albüm satışıyla Fado'nun 1 numaralı temsilcisi olmayı sürdüren Mariza, 30 Ekim'de Zorlu PSM'de sahne alacak.

Portekiz devleti tarafından Portekiz kültürünü yurt dışında en iyi temsil eden sanatçı unvanı verilen Mariza, 1999 yılında efsanevi Fado şarkıcısı Amalia Rodrigues'in adını taşıyan Vakıf tarafından "Fado'nun Sesi" unvanını aldı.

Konserin biletleri "passo.com.tr" adresinden satılıyor.

???????