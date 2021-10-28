Market açılışında 'indirim' izdihamı - Son Dakika

AKSARAY'da bir market zincirinin şubesinin açılışında, bazı ürünlerdeki indirim kampanyası izdihama neden oldu. Koronavirüs tedbirlerinin unutulduğu açılışta görevliler, müşterileri sık sık sıraya girmeleri konusunda uyardı.

Taşpazar Mahallesi'nde bir market zincirinin şubesinin açılışı gerçekleşti. Markette, açılışa özel bazı ürünlerde indirim kampanyası uygulandı. İndirimli ürünlerden almak isteyenler, açılış saatinden önce market önünde toplanıp uzun kuyruk oluşturdu. Görevliler, market içine 15 ile 20 kişilik grupları alırken kısa süre izdiham oldu, koronavirüs tedbirleri de unutuldu. Market çalışanlarının sık sık uyarıda bulunması da çözüm olmadı.

'MÜTHİŞ BİR KALABALIK VE İNDİRİM VAR'

İndirimli ürün almaya gelen müşterilerden Cem Gölgeli, "Mağaza açılışında, inanın, yemin ediyorum müthiş bir kalabalık ve indirim var. Fiyatlar harika, çok güzel. Biz buraya saat 09.30'da geldik. Şu an burada yüzlerce kişi var. İçeride genellikle spot ürünler alınıyor. Gıda ürünleri piyasaya göre bakıldığında, çok daha ucuz, çok daha ekonomik. Gıda ürünlerinde diğer marketlere göre ciddi fark var. Ben de çocuğuma buradan birkaç ürün aldım" diye konuştu.

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